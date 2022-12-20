В Україні утворили Координаційний штаб з питань розгортання та організації "Пунктів незламності"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України утворив координаційний штаб з питань розгортання та організації пунктів незламності. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Утворено Координаційний штаб з питань розгортання та організації пунктів незламності. Затверджено Положення про Координаційний штаб, в якому визначено завдання, права штабу, механізм затвердження його посадового складу, форма його роботи, а також питання організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Координаційного штабу», - написав Мельничук.
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Наразі вже працює понад 5 тисяч «Пунктів незламності». У планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі.
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