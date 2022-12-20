В Україні утворили Координаційний штаб з питань розгортання та організації "Пунктів незламності"

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«Утворено Координаційний штаб з питань розгортання та організації пунктів незламності. Затверджено Положення про Координаційний штаб, в якому визначено завдання, права штабу, механізм затвердження його посадового складу, форма його роботи, а також питання організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Координаційного штабу», - написав Мельничук.

Доповнення

Наразі вже працює понад 5 тисяч «Пунктів незламності». У планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що російські окупанти робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла.