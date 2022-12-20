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В Україні працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності"

В Україні працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності"

Київ • УНН

 • 470768 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наразі вже працює понад 5 тисяч «Пунктів незламності». У планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«У цих надскладних умовах «Пункти незламності» дійсно стають порятунком для сотень тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії. Наразі вже працює понад 5 тисяч «Пунктів незламності». У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що для цього сьогодні уряд затвердить рішення про створення Координаційного штабу під головуванням Віце-прем’єр-міністра Олександра Кубракова, який буде опікуватися питанням розгортання мережі «Пунктів незламності».

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що російські окупанти робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла.

В енергосистемі України працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії.

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