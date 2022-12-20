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В енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій – Шмигаль

В енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій – Шмигаль

Київ • УНН

 • 354843 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В енергосистемі України працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала нове орієнтування стосовно залучення допомоги від партнерів для відновлення енергосистеми. Наразі розпочата робота над отриманням нової партії.

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