У МЗС працюють над новою партією допомоги для відновлення енергосистеми України: деталі

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"Ми продовжуємо працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги. Операційну координацію цього процесу здійснює прем‘єр-міністр. Зараз ми отримали нове орієнтування - де, в кого і що є, і що потрібно привезти в Україну. І ми вже працюємо над цією новою партією допомоги", — повідомив Кулеба.

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Окремо міністр подякував енергетикам, які продовжують працювати та швидко відновлювати роботи енергосистеми України, попри масовані обстріли рф.

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За словами Кулеби, для відновлення енергосистеми України вже залучено близько 1000 генераторів різної потужності, які надійшли від міжнародних партнерів.