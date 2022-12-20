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У МЗС працюють над новою партією допомоги для відновлення енергосистеми України: деталі

У МЗС працюють над новою партією допомоги для відновлення енергосистеми України: деталі

Київ • УНН

 • 362318 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу повідомив, що Україна отримала нове орієнтування стосовно залучення допомоги від партнерів для відновлення енергосистеми. Наразі розпочата робота над отриманням нової партії, передає УНН.

Цитата

"Ми продовжуємо працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги. Операційну координацію цього процесу здійснює прем‘єр-міністр. Зараз ми отримали нове орієнтування - де, в кого і що є, і що потрібно привезти в Україну. І ми вже працюємо над цією новою партією допомоги", — повідомив Кулеба.

Деталі

Окремо міністр подякував енергетикам, які продовжують працювати та швидко відновлювати роботи енергосистеми України, попри масовані обстріли рф.

Доповнення

За словами Кулеби, для відновлення енергосистеми України вже залучено близько 1000 генераторів різної потужності, які надійшли від міжнародних партнерів.

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