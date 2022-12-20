В МИДе работают над новой партией помощи для восстановления энергосистемы Украины: детали

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"Мы продолжаем работать с партнерами над привлечением еще большего количества помощи. Операционную координацию этого процесса осуществляет премьер-министр. Сейчас мы получили новую ориентировку – где, у кого и что есть, и что нужно привезти в Украину. И мы уже работаем над этой новой партией помощи", — сообщил Кулеба.

Детали

Отдельно министр поблагодарил энергетиков, которые продолжают работать и быстро возобновлять работу энергосистемы Украины, несмотря на массированные обстрелы россии.

Дополнение

По словам Кулебы, для восстановления энергосистемы Украины уже привлечено около 1000 генераторов разной мощности, поступивших от международных партнеров.