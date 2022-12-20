В МИДе работают над новой партией помощи для восстановления энергосистемы Украины: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что Украина получила новую ориентировку относительно привлечения помощи от партнеров для возобновления энергосистемы. Сейчас начата работа по получению новой партии, передает УНН.
Цитата
"Мы продолжаем работать с партнерами над привлечением еще большего количества помощи. Операционную координацию этого процесса осуществляет премьер-министр. Сейчас мы получили новую ориентировку – где, у кого и что есть, и что нужно привезти в Украину. И мы уже работаем над этой новой партией помощи", — сообщил Кулеба.
Детали
Отдельно министр поблагодарил энергетиков, которые продолжают работать и быстро возобновлять работу энергосистемы Украины, несмотря на массированные обстрелы россии.
Дополнение
По словам Кулебы, для восстановления энергосистемы Украины уже привлечено около 1000 генераторов разной мощности, поступивших от международных партнеров.