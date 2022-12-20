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В энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 354843 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В энергосистеме Украины работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новую ориентировку по привлечению помощи от партнеров для восстановления энергосистемы. В настоящее время начата работа по получению новой партии.

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