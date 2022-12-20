В энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций – Шмыгаль

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«По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новую ориентировку по привлечению помощи от партнеров для восстановления энергосистемы. В настоящее время начата работа по получению новой партии.