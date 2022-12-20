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В Украине работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«В этих сверхсложных условиях «Пункты несокрушимости» действительно становятся спасением для сотен тысяч украинцев. Правительство определило единые стандарты их работы по всей Украине. У людей будет доступ к одинаковому набору услуг. Это тепло, связь, доступ к воде и электроэнергии. Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В наших планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза, - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что для этого сегодня правительство утвердит решение о создании Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра Александра Кубракова, который будет заботиться о развертывании сети «Пунктов несокрушимости».

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что российские оккупанты будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.

В энергосистеме Украины работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

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