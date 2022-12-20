В Украине работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«В этих сверхсложных условиях «Пункты несокрушимости» действительно становятся спасением для сотен тысяч украинцев. Правительство определило единые стандарты их работы по всей Украине. У людей будет доступ к одинаковому набору услуг. Это тепло, связь, доступ к воде и электроэнергии. Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В наших планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза, - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что для этого сегодня правительство утвердит решение о создании Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра Александра Кубракова, который будет заботиться о развертывании сети «Пунктов несокрушимости».
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что российские оккупанты будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.
В энергосистеме Украины работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии.