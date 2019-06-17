В Украине удерживается чрезвычайная пожароопасность

"По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 июня, а также в течение 16 июня в отдельных регионах Украины в результате осложнения погодных условий было обесточено в общей сумме 107 населенных пунктов.

Также напомним, что в отдельных областях Украины сегодня ожидаются грозы и дожди.