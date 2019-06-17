В Україні утримується надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У понеділок по всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня, а також протягом 16 червня в окремих регіонах України внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено у загальній сумі 107 населених пунктів.
Також нагадаємо, що в окремих областях України сьогодні очікуються грози та дощі.