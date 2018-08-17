В Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

"По данным Укргидрометцентра, 17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

В то же время в западных, днем местами и в северных и центральных, кроме Днепропетровской, областях ожидаются грозы.

На реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями без негативных последствий.