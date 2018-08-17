В Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, в пятницу сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
В то же время в западных, днем местами и в северных и центральных, кроме Днепропетровской, областях ожидаются грозы.
На реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями без негативных последствий.