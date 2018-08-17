В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. По Україні, крім більшості районів західних і Вінницької областей, у п'ятницю утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Водночас у західних, вдень місцями і в північних та центральних, крім Дніпропетровської, областях очікуються грози.
На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями без негативних наслідків.