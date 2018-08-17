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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. По Україні, крім більшості районів західних і Вінницької областей, у п'ятницю утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

В Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека

"За даними Укргідрометцентру, 17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.

Водночас у західних, вдень місцями і в північних та центральних, крім Дніпропетровської, областях очікуються грози.

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями без негативних наслідків.

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