В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж

Согласно данным Генпрокуратуры, за этот год зарегистрировано 2883 квартирных краж, из них учтено 2810 уголовных правонарушений.



В то же время за этот период уже закрыто 73 уголовных производств из-за отсутствия уголовного преступления или отсутствие в деянии состава уголовного преступления (пунктов 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 УПК Украины).



Из этих учтенных уголовных правонарушений в 2389 производствах за январь-февраль этого года решение было не принято.

В том числе по окончании расследования уголовных производств из числа учтенных правонарушений было выявлено 239 человек, совершивших эти квартирные кражи.



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Больше всего таких краж было зарегистрировано в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.



Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 21 тыс. квартирных краж.