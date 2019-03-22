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В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж

Киев • УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За январь-февраль 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины было зарегистрировано 2883 квартирных краж. Об этом сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию ГПУ в ответ на запрос УНН.

В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж

Согласно данным Генпрокуратуры, за этот год зарегистрировано 2883 квартирных краж, из них учтено 2810 уголовных правонарушений.

В то же время за этот период уже закрыто 73 уголовных производств из-за отсутствия уголовного преступления или отсутствие в деянии состава уголовного преступления (пунктов 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 УПК Украины).

Из этих учтенных уголовных правонарушений в 2389 производствах за январь-февраль этого года решение было не принято.
В том числе по окончании расследования уголовных производств из числа учтенных правонарушений было выявлено 239 человек, совершивших эти квартирные кражи.

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Больше всего таких краж было зарегистрировано в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 21 тыс. квартирных краж.

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