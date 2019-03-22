В Україні упродовж перших місяців 2019-го зареєстровано майже 3 тис. квартирних крадіжок

Згідно з даними Генпрокуратури, за цей рік зареєстровано 2 883 квартирних крадіжок, з них обліковано 2 810 кримінальних правопорушень.



Водночас за цей період вже закрито 73 кримінальних проваджень через відсутність кримінального правопорушення або відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (пунктів 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 КПК України).



Із цих облікованих кримінальних правопорушень у 2 389 провадженнях за січень-лютий цього року рішення було не прийнято.

Зокрема по закінченні розслідування кримінальних проваджень з числа облікованих правопорушень було виявлено 239 людей, які вчинили ці квартирні крадіжки.



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Найбільше таких крадіжок було зареєстровано у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Львівській, Київській, Одеській та Харківській областях.



Як повідомляв УНН, торік в Україні було зареєстровано понад 21 тис. квартирних крадіжок.