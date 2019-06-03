В Украине в этом году зафиксировано почти 50 нарушений равноправия граждан

За январь-апрель 2019 года в Украине учтено - 48 уголовных правонарушений в отношении нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам ст. 161 УК Украины.



Всего зарегистрировано - 61, из них закрыто - 13 производств.



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Напомним, в Житомире священникам УПЦ МП, которые перешли к вновь ПЦУ, поступают SMS с угрозами.



