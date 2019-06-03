В Україні у цьому році зафіксовано майже 50 порушень рівноправності громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. За січень-квітень 2019 року в Україні обліковано майже 50 кримінальних правопорушень через порушення рівноправності громадян. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За січень-квітень 2019 року в Україні обліковано – 48 кримінальних правопорушень стосовно порушень рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, ст. 161 КК України.
Усього зареєстровано – 61, з них закрито – 13 проваджень.
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