В Украине в этом учебном году не работают 10 школ

"В 2018/2019 учебном году, по информации департаментов образования и науки областных государственных администраций, находятся на капитальном ремонте и не работают по другим причинам 10 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности", - отметили в Министерстве.

В частности, 3 школы не работают в городах Днепропетровской области, 2 школы - в Запорожской области и одна - в Харьковской области. Кроме того, 4 школы не работают в сельских поселениях Сумской области.

Как сообщал УНН, на ремонт школ в Украине до нового 2018/2019 года потратили более 760 млн грн.

Напомним, в споркомплексе в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находились 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.