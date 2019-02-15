В Україні цього навчального року не працюють 10 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на сьогодні в Україні на капітальному ремонті та не працюють з інших причин 10 шкіл. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
"У 2018/2019 навчальному році, за інформацією департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин 10 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності", - зазначили у Міністерстві.
Зокрема, 3 школи не працюють у міських поселеннях Дніпропетровської області, 2 школи - у Запорізькій області та одна - у Харківській області. Крім того, 4 школи не працюють у сільських поселеннях Сумської області.
Як повідомляв УНН, на ремонт шкіл в Україні до нового 2018/2019 року витратили понад 760 млн грн.
Нагадаємо, у споркомплексі у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи перебували 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.