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В Украине будут судить директора russia today за призывы уничтожить украинцев

Киев • УНН

 • 240900 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. По материалам СБУ будут судить директора российского пропагандистского телеканала russia today антона кузнецова-красовского, который призывал власти рф уничтожить украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Украине будут судить директора russia today за призывы уничтожить украинцев

Цитата

"Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении директора российского пропагандистского телеканала RT антона кузнецова-красовского. Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержения ее конституционного строя", - говорится в сообщении.

Детали

Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения директора russia today к уголовной ответственности.

В частности, задокументировано, что кузнецов-красовский неоднократно отрицательно говорил о:

▪️ украинцах, как нации;

▪️ существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев:

"Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Как отметили, кузнецов-красовский распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи типа "С.ка, этой страны не должно быть!". При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

Сейчас завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Обвинительный акт передали в суд.

Дополнение

В июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту "россии 24" евгению поддубному.

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