Вів фейко-репортажі з окупованих Гостомеля та Бородянки: пропагандисту "россии 24" євгенію поддубному повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту "россии 24"
євгенію поддубному. Про це інформує пресслужба відомства, передає УНН.
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Пропагандист росТБ євгєній поддубний незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти.
Наразі вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук.
Додамо
Окрім цього, СБУ затримала коригувальників коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську.
Протягом останнього часу, контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували позиції українських військ поблизу східного фронту у Донецькій області.
Також на Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українців призовного віку. Затримано організаторів схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби.
У Києві СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо держзради двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати.
У червні контррозвідка викрила цих чиновників на співпраці з фсб. Вони вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
Доповнення
У червні Служба безпеки України повідомила про підозру одному з керівників russia today - Антону Кузнєцову-Красовському.