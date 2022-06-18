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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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СБУ повідомила про підозру одному з керівників russia today

СБУ повідомила про підозру одному з керівників russia today

Київ • УНН

 • 90560 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру одному з керівників russia today - Антону Кузнєцову-Красовському, повідомили у спецслужбі, пише УНН.

Цитата

"Слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу «russia today» Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації нашої державності та знищення українців", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.

Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук.

Доповнення

Як вказали у СБУ, З початку повномасштабного вторгнення рф спецслужба відкрила понад 13 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією проти України.

При цьому нещодавно в Одеській області контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

А на Херсонщині викрито підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу".

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