СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей russia today
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей russia today – Антону Кузнецову-Красовскому, сообщили в спецслужбе, пишет УНН.
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"Следователи СБУ сообщили о подозрении директору по вещанию российского телеканала «russia today» Антону Кузнецову-Красовскому, призвавшему к ликвидации нашей государственности и уничтожению украинцев", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, для распространения вражеской агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные Youtube- и Telegram-каналы.
В настоящее время решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск.
Дополнение
Как указали в СБУ, с начала полномасштабного вторжения рф спецслужба открыла более 13 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией против Украины.
При этом недавно в Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.
А в Херсонской области разоблачен предприниматель, организовавший захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза".