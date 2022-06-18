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13:44 • 46562 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 85016 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 68151 просмотра

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Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей russia today

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей russia today

Киев • УНН

 • 90558 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей russia today – Антону Кузнецову-Красовскому, сообщили в спецслужбе, пишет УНН.

Цитата

"Следователи СБУ сообщили о подозрении директору по вещанию российского телеканала «russia today» Антону Кузнецову-Красовскому, призвавшему к ликвидации нашей государственности и уничтожению украинцев", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, для распространения вражеской агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные Youtube- и Telegram-каналы.

В настоящее время решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск.

Дополнение

Как указали в СБУ, с начала полномасштабного вторжения рф спецслужба открыла более 13 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией против Украины.

При этом недавно в Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

А в Херсонской области разоблачен предприниматель, организовавший захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза".

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