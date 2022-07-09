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Вел фейко-репортажи из оккупированных Гостомеля и Бородянки: пропагандисту "россии 24" евгению поддубному сообщили о подозрении

Вел фейко-репортажи из оккупированных Гостомеля и Бородянки: пропагандисту "россии 24" евгению поддубному сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 107453 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту "россии 24"
евгению поддубному. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Пропагандист росТВ евгений поддубный незаконно попал на временно оккупированные территории Гостомеля и Бородянки и вел свои фейко-репортажи из локаций, где свирепствовали рашисты.

В настоящее время решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск.

Добавим

Кроме этого, СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Бахмуту и ​​Краматорску.

В последнее время контрразведка Службы безопасности разоблачила двух российских агентов, разведывавших позиции украинских войск вблизи восточного фронта в Донецкой области.

Также в Одесской области СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинцев призывного возраста. Задержаны организаторы схемы, среди которых – должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы.

В Киеве СБУ направила в суд материалы уголовного производства по госизмене двух должностных лиц Кабмина и Торгово-промышленной палаты.

В июне контрразведка разоблачила этих чиновников на сотрудничестве с ФСБ. Они вели разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Дополнение

В июне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей russia today – Антону Кузнецову-Красовскому.

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