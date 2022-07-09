Вел фейко-репортажи из оккупированных Гостомеля и Бородянки: пропагандисту "россии 24" евгению поддубному сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту "россии 24"
евгению поддубному. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
Пропагандист росТВ евгений поддубный незаконно попал на временно оккупированные территории Гостомеля и Бородянки и вел свои фейко-репортажи из локаций, где свирепствовали рашисты.
В настоящее время решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск.
Добавим
Кроме этого, СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Бахмуту и Краматорску.
В последнее время контрразведка Службы безопасности разоблачила двух российских агентов, разведывавших позиции украинских войск вблизи восточного фронта в Донецкой области.
Также в Одесской области СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинцев призывного возраста. Задержаны организаторы схемы, среди которых – должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы.
В Киеве СБУ направила в суд материалы уголовного производства по госизмене двух должностных лиц Кабмина и Торгово-промышленной палаты.
В июне контрразведка разоблачила этих чиновников на сотрудничестве с ФСБ. Они вели разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
Дополнение
В июне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей russia today – Антону Кузнецову-Красовскому.