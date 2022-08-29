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В Україні судитимуть директора russia today за заклики знищити українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. За матеріалами СБУ судитимуть директора російського пропагандистського телеканалу russia today антона кузнєцова-красовського, який закликав владу рф знищити українців. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу відомства.

В Україні судитимуть директора russia today за заклики знищити українців

Цитата

"Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу RT антона кузнєцова-красовського. Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення директора russia today до кримінальної відповідальності.

Зокрема, задокументовано, що кузнєцов-красовський неодноразово негативно висловлювався про:

▪️ українців, як націю;

▪️ існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, він закликав російську владу до фізичного знищення українців:

"Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Як зазначили, кузнєцов-красовський поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи на кшталт "С.ка, этой страны не должно быть!". При цьому переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної воєнної операції" на території України.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передали до суду.

Доповнення

У липня Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту "россии 24" євгенію поддубному.

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