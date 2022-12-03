В Украине создали рекордный запас дров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине создан рекордный запас дров. На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, пишет УНН.
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«Предприятиями Государственное агентство лесных ресурсов Украины создан рекордный запас дров. На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине», - написал Болоховец в
Facebook.
Он отметил, что по итогам последней недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров.
«Продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается нашим военным. Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом», - добавил Болоховец.
Дополнение
Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины.