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В Украине создали рекордный запас дров

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине создан рекордный запас дров. На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, пишет УНН.

Цитата

«Предприятиями Государственное агентство лесных ресурсов Украины создан рекордный запас дров. На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине», - написал Болоховец в
Facebook.

Он отметил, что по итогам последней недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров.

«Продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается нашим военным. Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом», - добавил Болоховец.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины.

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