В Украине создали рекордный запас дров

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«Предприятиями Государственное агентство лесных ресурсов Украины создан рекордный запас дров. На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине», - написал Болоховец в

Facebook.

Он отметил, что по итогам последней недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров.

«Продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается нашим военным. Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом», - добавил Болоховец.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины.