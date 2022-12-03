В Україні створили рекордний запас дров

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«Підприємствами Державне агентство лісових ресурсів України створений рекордний запас дров. На 1 грудня на наших складах зберігається понад 260 тис. м3 паливної деревини. Запаси створені по всій Україні», - написав Болоховець у

Facebook.

Він зазначив, що за підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. м3 дров.

«Продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий осяг палива передається нашим військовим. Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом», - додав Болоховець.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.