В Україні створили рекордний запас дров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні створений рекордний запас дров. На 1 грудня на складах зберігається понад 260 тис. м3 паливної деревини. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, пише УНН.
Цитата
«Підприємствами Державне агентство лісових ресурсів України створений рекордний запас дров. На 1 грудня на наших складах зберігається понад 260 тис. м3 паливної деревини. Запаси створені по всій Україні», - написав Болоховець у
Facebook.
Він зазначив, що за підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. м3 дров.
«Продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий осяг палива передається нашим військовим. Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом», - додав Болоховець.
Доповнення
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.