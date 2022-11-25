Уряд заборонив експорт дров

Цитата

«Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення», - повідомив Шмигаль.

Він додав, що водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Доповнення

Уряд встановив заборону на експорт коксівного вугілля.