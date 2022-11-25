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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41011 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Уряд заборонив експорт дров

Уряд заборонив експорт дров

Київ • УНН

 • 2380583 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення», - повідомив Шмигаль.

Він додав, що водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Доповнення

Уряд встановив заборону на експорт коксівного вугілля.

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