В Украине создали Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных: уже заработала горячая линия

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства.

Детали

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, ключевой целью деятельности Бюро является сбор и обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных рф, в том числе и среди мирного населения.

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"Согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, потери личного состава врага уже превышают 14 000 военнослужащих. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию от 24 февраля текущего года и по сей день. Поэтому списки как погибших, так и военнопленных рф тоже будет составлять украинская сторона. Их семьи должны знать, куда российские власти отправили их детей, мужчин и братьев", - сообщила вице-премьер.

В дальнейшем, как пояснила Верещук, в Украине будет создан "кейс обмена", или обменный фонд. С помощью структур Международного комитета Красного Креста, который выступает нейтральным посредником, Украина будет предоставлять информацию противоположной стороне.

Уже заработала "горячая линия" Национального информационного бюро - 1648 и (044) 287-81-65 для первичного сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия также будет функционировать в мессенджерах.