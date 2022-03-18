В Україні створили Національне інформаційне бюро з питань військовополонених: вже запрацювала гаряча лінія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні створили Національне інформаційне бюро, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє УНН.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду.
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За словами віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук, ключовою метою діяльності Бюро є збір та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих рф, зокрема і з-поміж мирного населення.
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«Відповідно до офіційних даних Генерального штабу Збройних Сил України, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 000 військовослужбовців. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на нашу територію від 24 лютого поточного року і донині. Тож списки як загиблих, так і військовополонених рф теж складатиме українська сторона. Їхні родини мають знати, куди російська влада відправила їх дітей, чоловіків та братів», - повідомила віцепрем’єр.
Надалі, як пояснила Верещук, в Україні буде створено «кейс обміну», або обмінний фонд. За допомогою структур Міжнародного комітету Червоного Хреста, який виступає нейтральним посередником, Україна надаватиме інформацію супротивній стороні.
Вже запрацювала «гаряча лінія» Національного інформаційного бюро - 1648 та (044) 287-81-65 для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими. Лінія також функціонуватиме у месенджерах.