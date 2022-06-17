В Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Украине создали координационный штаб по вопросам защиты прав людей, депортированных или принудительно перевезенных в результате вторжения рф в Украину. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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“Образован Координационный штаб по вопросам защиты прав людей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины. Утверждено положение о Координационном штабе и его составе”, – говорится в сообщении.
Дополнение
За время полномасштабного вторжения рф в Украину россия принудительно вывезла более 234 тысяч украинских детей.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ее офис расследует сообщения о том, что украинских детей "принудительно депортируют" и отправляют в россию, где их потом предлагают на усыновление.