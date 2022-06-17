В Україні створили координаційний штаб із захисту прав депортованих до росії

Цитата

“Утворено Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України. Затверджено Положення про Координаційний штаб та його склад”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

За час повномасштабного вторгнення рф в Україну росія примусово вивезла понад 234 тисячі українських дітей.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що її офіс розслідує повідомлення про те, що українських дітей "примусово депортують" та відправляють до росії, де їх потім пропонують на усиновлення.