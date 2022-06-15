ООН розслідує примусову депортацію українських дітей до рф з усиновленням

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"Ми стурбовані планами російської влади дозволити переселення дітей з України в сім'ї в російській федерації, які, як видається, не передбачають кроків з возз'єднання сім'ї і не враховують найкращі інтереси дитини", - сказала Бачелет.

Деталі

У березні ООН почала висловлювати стурбованість ризиком насильницького усиновлення українських дітей, особливо близько 91 000 осіб, які на початку війни жили в дитячих закладах чи школах-інтернатах, багато з яких перебували на сході країни, де ведуться бойові дії.

Доповнення

Комісія ООН побачила в Україні факти агресії, що можуть сягати рівня воєнних злочинів.