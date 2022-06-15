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ООН розслідує примусову депортацію українських дітей до рф з усиновленням

ООН розслідує примусову депортацію українських дітей до рф з усиновленням

Київ • УНН

 • 121673 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у середу заявила, що її офіс розслідує повідомлення про те, що українських дітей "примусово депортують" та відправляють до росії, де їх потім пропонують на усиновлення, пише УНН з посиланням на France 24.

Цитата

"Ми стурбовані планами російської влади дозволити переселення дітей з України в сім'ї в російській федерації, які, як видається, не передбачають кроків з возз'єднання сім'ї і не враховують найкращі інтереси дитини", - сказала Бачелет.

Деталі

У березні ООН почала висловлювати стурбованість ризиком насильницького усиновлення українських дітей, особливо близько 91 000 осіб, які на початку війни жили в дитячих закладах чи школах-інтернатах, багато з яких перебували на сході країни, де ведуться бойові дії.

Доповнення

Комісія ООН побачила в Україні факти агресії, що можуть сягати рівня воєнних злочинів.

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