ООН розслідує примусову депортацію українських дітей до рф з усиновленням
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у середу заявила, що її офіс розслідує повідомлення про те, що українських дітей "примусово депортують" та відправляють до росії, де їх потім пропонують на усиновлення, пише УНН з посиланням на France 24.
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"Ми стурбовані планами російської влади дозволити переселення дітей з України в сім'ї в російській федерації, які, як видається, не передбачають кроків з возз'єднання сім'ї і не враховують найкращі інтереси дитини", - сказала Бачелет.
Деталі
У березні ООН почала висловлювати стурбованість ризиком насильницького усиновлення українських дітей, особливо близько 91 000 осіб, які на початку війни жили в дитячих закладах чи школах-інтернатах, багато з яких перебували на сході країни, де ведуться бойові дії.
Доповнення
Комісія ООН побачила в Україні факти агресії, що можуть сягати рівня воєнних злочинів.