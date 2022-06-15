ООН расследует принудительную депортацию украинских детей в рф с усыновлением
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду заявила, что ее офис расследует сообщения о том, что украинских детей "принудительно депортируют" и отправляют в россию, где их потом предлагают на усыновление, пишет УНН со ссылкой на France 24.
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"Мы обеспокоены планами российских властей разрешить переселения детей из Украины в семьи в российской федерации, которые, по всей видимости, не предусматривают шагов по воссоединению семьи и не учитывают лучшие интересы ребенка", - сказала Бачелет.
Детали
В марте ООН начала выражать обеспокоенность риском насильственного усыновления украинских детей, особенно около 91 000 человек, которые в начале войны жили в детских учреждениях или школах-интернатах, многие из которых находились на востоке страны, где ведутся боевые действия.
Дополнение
Комиссия ООН увидела в Украине факты агрессии, которые могут достигать уровня военных преступлений.