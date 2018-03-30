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В Украине стартуют масштабные проверки пожарной безопасности

В Украине стартуют масштабные проверки пожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 12027 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине сегодня, 30 марта, стартуют масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам 28 марта поручено провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

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Решение было принято в контексте событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар и погибли десятки людей, в основном дети.

Старт проверкам уже дали. В частности, в Киеве начали с проверки одного из крупнейших столичных ТРЦ.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошtk пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.

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