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В Україні стартують масштабні перевірки пожежної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні сьогодні, 30 березня, стартують масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об'єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим органам 28 березня доручено провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.

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Рішення було ухвалено у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.

Старт перевіркам уже дали. Зокрема, у Києві почали з перевірки одного з найбільших столичних ТРЦ.

Нагадаємо, 25 березня у російському Кемерово сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Постраждали 79 осіб.

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