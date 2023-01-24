В Украине состояние энергосистемы сложное, но контролируемое - Шмыгаль

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«Состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым. Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС, которую российские террористы превратили в потенциальную угрозу для всего мира. Поэтому мы должны соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения», - рассказал Шмыгаль.

Детали

Кроме того, он отметил, что на прошлой неделе Украина прошла «экватор» зимы.

«С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории. Сейчас все попытки россии погрузить Украину в темноту провалились. Мы достойно прошли первую половину зимы. Но расслабляться очень и очень рано. Работа продолжается», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что ресурсов для нормального прохождения и завершения отопительного сезона достаточно, НАК "Нафтогаз Украины" разрешили новый кредит на дополнительный газ на почти 189 млн евро.