В Україні стан енергосистеми складний, але контрольований - Шмигаль

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«Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу. Тож мусимо дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення», - розповів Шмигаль.

Деталі

Окрім того, він зазначив, що минулого тижня Україна пройшла «екватор» зими.

«Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що ресурсів для нормального проходження та завершення опалювального сезону достатньо, НАК "Нафтогаз України" дозволили новий кредит на додатковий газ на майже 189 млн євро.