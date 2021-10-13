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В Украине упростили ввоз гуманитарных грузов: Зеленский подписал закон

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гуманитарной помощи" по оперативности принятия решений" № 1758-ІХ, который должен обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Документ призван обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн.

Согласно закону, органы местного самоуправления также определены получателями гуманитарной помощи.

Закон расширяет полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности, легковых автомобилей для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и транспортных средств специального назначения (кроме такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.

Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско-правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям.

Кроме того, местные администрации теперь будут иметь право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном правительством, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним

21 сентября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи"(№3527), который расширяет полномочия облгосадминистраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн.

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