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В Україні спростили ввезення гуманітарних вантажів: Зеленський підписав закон

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про гуманітарну допомогу” щодо оперативності прийняття рішень” № 1758-ІХ, який має забезпечити на місцевому рівні оперативність ухвалення рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність ухвалення рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн.

Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування також визначені отримувачами гуманітарної допомоги.

Закон розширює повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою для отримувачів на їхній території, зокрема, легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та транспортних засобів спецпризначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій.

Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно-правовими угодами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам.

Крім того, місцеві адміністрації тепер матимуть право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому урядом, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Нагадаємо

21 вересня, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу” (№3527), який розширює повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до п’яти тонн.

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