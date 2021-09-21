Рада дозволила визнавати гуманітарною допомогою більші вантажі на місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада у другому читанні ухвалила в цілому законопроект № 3527 про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу”. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проект акту розроблений для забезпечення оперативності ухвалення рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
У законопроекті передбачається розширити повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн (в чинних положеннях закону - до 3 тонн).
Доповнення
Законопроект підтримали у першому читанні ще 1 грудня 2020 року.
Додамо, гуманітарна спільнота визначила, що для забезпечення пріоритетних та невідкладних гуманітарних заходів на сході України до кінця 2021 року необхідно залучити 49 млн доларів.