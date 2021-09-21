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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123233 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138281 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117359 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115251 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146485 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123106 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164593 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143392 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рада разрешила на местах признавать гуманитарной помощью грузы побольше

Рада разрешила на местах признавать гуманитарной помощью грузы побольше

Киев  •  УНН

 • 17465 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада во втором чтении приняла в целом законопроект № 3527 о внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи". Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект акта разработан для обеспечения оперативности принятия решений на местах, имеет целью выполнение задач, предусмотренных из мер обеспечения материально-техническими средствами, реформой местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

В законопроекте предполагается расширить полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн (в действующих положениях закона - до 3 тонн).

дополнение

Законопроект поддержали в первом чтении еще 1 декабря 2020 года.

Добавим, гуманитарное сообщество определило, что для обеспечения приоритетных неотложных гуманитарных мероприятий на востоке Украины до конца 2021 годаа необходимо привлечь 49 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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