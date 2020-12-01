Рада підтримала законопроект щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів на місцях

Проект акту розроблений для забезпечення оперативності прийняття рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

У законопроекті передбачається розширити повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

Як повідомляв УНН, гуманітарні організації просять 168 млн доларів на допомогу постраждалим на Сході України.