Рада підтримала законопроект щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів на місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народні депутати прийняли за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання законопроект № 3527 про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу”. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект акту розроблений для забезпечення оперативності прийняття рішень на місцях, що має на меті виконання завдань, передбачених із заходів забезпечення матеріально-технічними засобами, реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
У законопроекті передбачається розширити повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.
Як повідомляв УНН, гуманітарні організації просять 168 млн доларів на допомогу постраждалим на Сході України.