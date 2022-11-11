Украинцы смогут ускоренно получить документы для возвращения из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинцам упростили процедуру выдачи документов для возвращения в Украину. Об этом сообщили на заседании координационного штаба по возвращению в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
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Как отметили, Министерство иностранных дел получит доступ к государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. Департамент консульской службы МИД подсоединят к госреестру на следующей неделе.
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"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, которые нуждаются в восстановлении документов или возвращении на родину", – говорится в сообщении.
Напомним
Украинские консулы за границей смогут выдавать дубликаты свидетельств о рождении.