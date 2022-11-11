Украинцы смогут ускоренно получить документы для возвращения из-за границы

Детали

Как отметили, Министерство иностранных дел получит доступ к государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. Департамент консульской службы МИД подсоединят к госреестру на следующей неделе.

Цитата

"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, которые нуждаются в восстановлении документов или возвращении на родину", – говорится в сообщении.

Напомним

Украинские консулы за границей смогут выдавать дубликаты свидетельств о рождении.