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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Українці зможуть прискорено отримати документи для повернення з-за кордону

Українці зможуть прискорено отримати документи для повернення з-за кордону

Київ • УНН

 • 286333 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українцям спростили процедуру видачі документів для повернення в Україну. Про це повідомили на засіданні координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Деталі

Як зазначили, Міністерство закордонних справ отримає доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст. Департамент консульської служби МЗС під'єднають до держреєстру наступного тижня.

Цитата

"Це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські консули за кордоном зможуть видавати дублікати свідоцтв про народження.

Українські Національні Новини

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