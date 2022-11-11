Українці зможуть прискорено отримати документи для повернення з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українцям спростили процедуру видачі документів для повернення в Україну. Про це повідомили на засіданні координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
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Як зазначили, Міністерство закордонних справ отримає доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст. Департамент консульської служби МЗС під'єднають до держреєстру наступного тижня.
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"Це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Українські консули за кордоном зможуть видавати дублікати свідоцтв про народження.