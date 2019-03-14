В Украине надеются, что Комиссар СЕ начнет видеть нарушения прав украинцев в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вместе с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко направили обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в надежде, что она "начнет видеть нарушения прав украинский в России". Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook, добавив текст обращения, передает УНН.
"Вместе с Анной Гопко направили обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. С надеждой, что наконец ее позиция станет сбалансированной и она начнет видеть нарушения прав украинцев в России. Ведь до сих пор - ни слова", - написал глава украинской делегации.
В приведенном им тексте письма говорится о ситуации с соблюдением прав украинский в Российской Федерации. В частности, отмечается, что РФ проводит последовательную политику, направленную на искоренение национальной идентичности украинцев, живущих на ее территории, существенно ограничивая их образовательные, культурные и информационные права.
Украинские дипломаты отметили, что контроль российских правоохранительных органов над украинским НПО (неправительственных организаций - ред.) и их лидерами, политика давления и запугивания "на фоне подозрения и ненависти ко всему украинскому" приводит к тому, что большинство организаций или прекращают свою деятельность, или ведут ее с "прокремлевскими" позициями.
Кроме того, федеральные и местные органы власти в Российской Федерации пытаются изолировать украинскую диаспору политически и культурно, говорится в письме.
"Мы глубоко сожалеем, что эти нарушения до сих пор не рассматриваются Вами как Уполномоченным по правам человека", - отметили в письме политики.
Они одновременно напомнили о зарегистрированном в Верховной Раде Постановлении об обращении Верховной Рады к международному сообществу о нарушениях прав коренных народов в России. В обращении ВР подчеркивает обострение ситуации с правами человека и преследования коренных общин после 2014 года - российское вторжение в Украину.
"В связи с этим мы хотели бы призвать Вас использовать все имеющиеся механизмы Совета Европы для защиты украинского общества на территории Российской Федерации и информировать нас обо всех действиях, предпринятых в этом направлении", - добавили Арьев и Гопко.
Как сообщал УНН, ранее Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.