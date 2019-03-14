В Україні сподіваються, що Комісар РЄ почне бачити порушення прав українців в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв разом з головою парламентського комітету у закордонних справах Ганни Гопко надіслали звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович зі сподіванням, що вона "почне бачити порушення прав українців в Росії". Про це Ар’єв написав на свої сторінці у Facebook, додавши текст звернення, передає УНН.
"Разом з Ганною Гопко надіслали звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. Зі сподіванням, що нарешті її позиція стане збалансованою і вона почне бачити порушення прав українців в Росії. Адже досі - ні слова", - написав глава української делегації.
У наведеному ним тексті листа йдеться про ситуацію з дотриманням прав українців у Російській Федерації. Зокрема, зазначається, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на викорінювання національної ідентичності українців, що живуть на її території, істотно обмежуючи їхні освітні, культурні та інформаційні права.
Українські дипломати зазначили, що контроль російських правоохоронних органів над українськими НУО (неурядових організацій - ред.) та їхніми лідерами, політика тиску та залякування "на тлі підозри та ненависті до всього українського" призводить до того, що більшість організацій або припиняють свою діяльність, або ведуть її з "прокремлівськими" позиціями.
Крім того, федеральні та місцеві органи влади в Російській Федерації намагаються ізолювати українську діаспору політично та культурно, йдеться в листі.
"Ми глибоко шкодуємо, що ці порушення досі не розглядаються Вами як Уповноваженою з прав людини", - зазначили в листі політики.
Вони водночас нагадали щодо зареєстрованої у Верховній Раді Постанову про звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти щодо порушень прав корінних народів у Росії. У зверненні ВР підкреслює загострення ситуації з правами людини та переслідування корінних громад після 2014 року - російське вторгнення в Україну.
"У зв'язку з цим ми хотіли б закликати Вас використовувати всі наявні механізми Ради Європи для захисту української громади на території Російської Федерації та інформувати нас про всі дії, вжиті в цьому напрямі", - додали Ар’єв та Гопко.
Як повідомляв УНН, раніше Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.