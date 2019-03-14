В Україні сподіваються, що Комісар РЄ почне бачити порушення прав українців в РФ

КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв разом з головою парламентського комітету у закордонних справах Ганни Гопко надіслали звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович зі сподіванням, що вона "почне бачити порушення прав українців в Росії". Про це Ар’єв написав на свої сторінці у Facebook, додавши текст звернення, передає УНН.