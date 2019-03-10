В Украине испекли рекордно большой блин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В городе Дружковка Донецкой области испекли самый большой блин, который вошел в Национальный реестр рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой.
"Вот так Донбасс поздравил Украину с весной! Самый большой блин, похожий на солнце, испекли сегодня в Дружковке", - написала Ветрова.
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По ее словам, такой блин - три метра в диаметре - впервые вносится в категорию рекордов Украины "Кулинарное искусство".
Напомним, за прошлый год украинцы установили 622 рекорда.