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Масляна на Закарпатті: фестиваль млинців, бійки солом′яними мішками та стовп із подарунками

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Ужгороді у Боздоському парку триває триденний гастрономічний фестиваль-конкурс “Ужгородська палачінта”, передає кореспондент УНН.

Головною стравою фестивалю є палачінти (млинці з угор. — ред.), а родзинкою свята є конкурс на найсмачніший млинець від учасників заходу.

Відкрили фестиваль символічним розрізанням першого млинця на золотій палачінтовці (сковорідка — ред.), яку минулого року виграла команда кухарів від закарпатських волонтерів. Цього року серед кількох десятків гастрономічних локацій участь у змаганнях взяли 11 команд, а найкращим визнано млинець з закарпатською начинкою — шовдарем, рулькою, в′яленими томатами під вершковим соусом. Таким чином було визначено володаря цьогорічної “Золотої палачінтовки”.

Млинці як основну страву свята готували практично на кожній локації. Палачінти з м′ясом, жульєном, форшмаком, печінкою, грибами і грибною поливкою, сиром, лекварем, медом, шоколадом, різноманітним варенням, медом, яблуками й кокосом представили місцеві кухарі своїм гостям.

Окрім дегустацій закарпатської кухні відвідувачі фестивалю брали участь у веселих спортивних змаганнях — перетягували канат, билися солом′яними мішками, підкорювали 8-метровий стовп із подарунками тощо. На головній сцені заходу виступали творчі колективи Ужгорода у супроводі неперевершених ведучих, яких по праву вважають натхненниками цього свята.

Не обійшовся ужгородський фестиваль і без ярмарку із продуктами бджільництва, місцевою молочною та м′ясною продукцією, виробами майстрів хендмейду та закарпатськими винами.

Дев′ятий рік поспіль фестивалем “Ужгородська палачінта” на Закарпатті зустрічають свято Масляної. Сьогодні ввечері дійство закінчиться спалюванням “зимової мари”, яке ознаменує перехід на весну.

“Ужгородська палачінта” — один з найбільш відвідуваних фестивалів в Ужгороді, його гостями стали кілька тисяч містян та туристів. А вже за тиждень Ужгород зустрічатиме традиційний “МедовухаФест”.

Як раніше повідомляв УННколядницько-гастрономічний фестиваль розпочався в Ужгороді.

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