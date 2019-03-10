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22 березня, 17:51 • 91838 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 131362 перегляди

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22 березня, 15:05 • 108430 перегляди

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22 березня, 14:14 • 108055 перегляди

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22 березня, 04:30 • 103357 перегляди

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21 березня, 12:30 • 155097 перегляди

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В Україні спекли рекордно великий млинець

В Україні спекли рекордно великий млинець

Київ • УНН

 • 44584 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У місті Дружківка Донецької області спекли найбільший млинець, який ввійшов до Національного реєстру рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку керівника Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової.

"Ось так Донбас привітав Україну з весною! Найбільший млинець, схожий на сонце, спекли сьогодні в Дружківці", - написала Вєтрова.

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За її словами, такий млинець – три метри в діаметрі – вперше вноситься в категорію рекордів України "Кулінарне мистецтво".

Нагадаємо, за минулий рік українці встановили 622 рекорди

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