В Україні спекли рекордно великий млинець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У місті Дружківка Донецької області спекли найбільший млинець, який ввійшов до Національного реєстру рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку керівника Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової.
"Ось так Донбас привітав Україну з весною! Найбільший млинець, схожий на сонце, спекли сьогодні в Дружківці", - написала Вєтрова.
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За її словами, такий млинець – три метри в діаметрі – вперше вноситься в категорію рекордів України "Кулінарне мистецтво".
Нагадаємо, за минулий рік українці встановили 622 рекорди.