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В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысячи домохозяйств

Киев • УНН

 • 11205 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине более 24 тысячи домохозяйств используют солнечные электростанции, мощность СЭС достигает уже 618 МВт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысячи домохозяйств

“На сегодняшний день уже более 24 тыс. домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных ими средств составляет около 495 млн евро”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в I квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

  • Днепропетровская — 3200;
  • Тернопольская — более 2200;
  • Киевская — почти 2000;
  • Ивано-Франковская — более 1800;
  • Закарпатская — более 1400.

“В общем, более 24 тыс. СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать больше 700 млн кВт*ч экологически чистой электроэнергии в год. Для сравнения такого объема энергии достаточно для около 230 тыс. семей”, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.

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