В Україні сонячними панелями користуються понад 24 тисячі домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні понад 24 тисячі домогосподарств використовують сонячні електростанції, потужність СЕС сягає вже 618 МВт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
“На сьогодні вже понад 24 тис. домогосподарств в Україні використовують сонячні електростанції та забезпечують свої потреби в електроенергії. Загальна потужність СЕС у домогосподарствах сягає вже 618 МВт, а сумарний обсяг вкладених ними коштів складає близько 495 млн євро”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у I кварталі 2020 р. домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт. Це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
ТОП-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:
-
- Дніпропетровська — 3200;
-
- Тернопільська — більше 2200;
-
- Київська — майже 2000;
-
- Івано-Франківська — більше 1800;
-
- Закарпатська — більше 1400.
-
“Загалом, понад 24 тис. СЕС у домогосподарствах дозволяють генерувати більше 700 млн кВт*год екологічно чистої електроенергії у рік. Для порівняння такого обсягу енергії достатньо для близько 230 тис. родин”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.